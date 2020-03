Jessica Mazzoli contro Morgan, mamma Luciana Colnaghi e Alessandra Cataldo

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Jessica Mazzoli, con un lungo post su Instagram, ha voluto fare alcune precisazioni sulla propria vita da mamma, scagliandosi apertamente contro Morgan, la nuova compagna Alessandra Cataldo (che renderà padre il cantautore per la terza volta di una femminuccia) e la mamma Luciana Colnaghi che, nelle scorse settimane, ha difeso, il figlio in tv, a 'Vieni da me' di Caterina Balivo e 'Live non è la d'Urso' nella querelle con Bugo.

Ecco le parole di fuoco della cantautrice sarda sui social:

"Onde evitare che si proclami santa subito la tantissima riservata Alessandra Cataldo “nuova” compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne e incinta all'ottavo mese di gravidanza. E non solo…!. Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!), che sua nipote, ‘quella là della Sardegna’ come lei l’ha definita, ha un nome: Lara".