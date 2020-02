Enrico De Martino: chi è il padre di Stefano De Martino

Di Ivan Buratti sabato 29 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Enrico De Martino, padre di Stefano

Enrico De Martino: chi è il papà di Stefano De Martino? Del ballerino, divenuto ora showman a tutto tondo, conosciamo ogni dettaglio della sua travagliata vita privata, tra flirt e matrimoni che finiscono e ripartono, mentre poco si sa della sua famiglia d'origine. Stefano De Martino è nato a Torre Annunziata nel 1989, da mamma Mariarosaria Scassillo e papà Enrico.

Parliamo proprio di Enrico De Martino, molto legato al figlio Stefano, che ha sempre sostenuto nelle sue scelte professionali e personali. L'uomo, ancora sposato con Mariarosaria Scassillo, ha anche un'altra figlia, Adelaide, che in occasione della festa del papà del 2018, ha rivolto un pensiero affettuoso all'uomo su Instagram:



Auguri al mio papà, l’uomo più incredibile, auto-ironico e premuroso del mondo.

Stando alle parole della ragazza, Enrico De Martino deve avere un carattere non troppo diverso da quello solare e gioioso del figlio Stefano, che ha saputo tramutare tutta quella vivacità in talento. Enrico De Martino appare di rado in televisione, ma di certo va segnalato il suo intervento in un'intervista che il figlio ha rilasciato nell'ottobre del 2018 a Mara Venier, a Domenica In. In quell'occasione, Stefano De Martino ha rivelato che il padre è riuscito a dirgli "ti voglio bene" per la prima volta quando lui era già grande, verso i 21 anni. Il motivo? Nonostante l'amore infinito che prova da sempre per i figli, Enrico De Martino non ha mai avuto un padre vero, una figura maschile al suo fianco nel percorso di crescita. Durante l'incontro, Stefano De Martino ha voluto ricambiare tra le lacrime quelle parole d'affetto in diretta nazionale, facendo commuovere anche il padre Enrico:



Io e mio padre abbiamo sempre avuto un rapporto emotivo. Riguardo quando mi ha detto per la prima volta ti voglio bene avevo 21 anni ed ero già più alto di lui e anche io ho ricambiato per la prima volta ed è stato bello così. E grazie a lui dico ogni giorno a mio figlio Santiago ti amo.