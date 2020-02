GF VIP, Antonella Elia: "Ho deciso di lasciare Pietro". Lui: "Mi sono stancato di questo circo"

Di Giulio Pasqui venerdì 28 febbraio 2020

Antonella Elia decide di lasciare il fidanzato, Pietro Della Piane, al "Grande Fratello Vip"? La replica di lui a "Mattino 5".

Antonella Elia è stata tradita dal fidanzato Pietro Dalle Piane durante la sua permanenza all'interno della Casa del Grande Fratello Vip? Questo è quello che i giornali hanno raccontato in queste settimane, anche se il doppiatore ha sempre smentito questa tesi. Nei giorni scorsi Antonella Elia si è confidata con i suoi coinquilini: "Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio e poi si vedrà. Sono seria. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio... Se ero innamorata? Purtroppo è finita".

La replica di Pietro è arrivata da Mattino 5. Il doppiatore ha commentato così le parole della sua (ex?) fidanzata:

"Conoscendo Antonella non ci lasceremo in tv. Secondo me questa è una richiesta d’aiuto. E' una provocazione perché vorrebbe che io tornassi nella Casa, oppure può essere che questa cosa che è accaduta, le foto con Fiore Argento, abbia pensato che io racconti cavolate e abbia potuto pensare di lasciarmi. E' un rischio, può succedere anche questo, magari è finito l’amore da parte sua".

"Mi sembri distaccato, pragmatico. La reazione di un uomo innamorato forse sarebbe diversa, non credi?", la replica di una stupita Federica Panicucci. "Non sono distaccato. Conosco i miei polli. Mi sono stancato di questo circo - tra virgolette - che si sta creando". La conduttrice: "Perdonami, è un circo che alimenti anche tu venendo nelle trasmissioni". Lui: "Io sono venuto da te per spiegare ancora meglio questo finto tradimento".