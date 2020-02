Pamela Camassa, un figlio con Filippo Bisciglia: "Credo sia arrivato il momento giusto..."

Pamela Camassa, la showgirl che ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities, la versione vip di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi, andata in onda lo scorso autunno su Canale 5, ha concesso un'intervista al settimanale Nuovo.

La showgirl 35enne, fidanzata con Filippo Bisciglia, che, la prossima estate, tornerà al timone di Temptation Island, il docu-reality sempre prodotto dalla De Filippi, con cui ha condiviso anche l'esperienza ad Amici Celebrities, ha parlato nuovamente dei progetti per il futuro per quanto riguarda la loro vita di coppia.

Pamela Camassa, infatti, sembra aver sciolto le riserve per quanto riguarda la possibilità di diventare mamma. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, Filippo Bisciglia l'ha finalmente convinta a mettere al mondo il tanto desiderato figlio:

Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio.