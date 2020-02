Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia: "In molti si aspettavano un mio passo falso..."

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

Il primo post condiviso da Clizia Incorvaia dopo la squalifica.

Clizia Incorvaia è tornata sui social dopo la squalifica che ha messo fine alla sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Come ricordiamo, infatti, la fashion blogger siciliana è stata squalificata dopo una discussione con Andrea Denver durante la quale l'ha definito "pentito" e "Buscetta", dando un'accezione negativa alla figura del collaboratore di giustizia. Clizia ha dovuto lasciare la Casa, lunedì scorso.

La relazione con Paolo Ciavarro, instauratasi all'interno della Casa, però, avrà un seguito anche nella "vita reale", di conseguenza, la fashion blogger perlomeno sembra aver ritrovato un po' di serenità, dopo la burrascosa separazione dal cantante Francesco Sarcina.

Nel primo post pubblicato su Instagram dopo la squalifica, Clizia Incorvaia, oltre a ribadire le proprie scuse per le frasi oggettivamente gravi pronunciate, ha anche riservato un messaggio ai propri detrattori, dichiarando che erano in molti a sperare in un suo eventuale passo falso all'interno della Casa.

Di seguito, trovate il post condiviso da Clizia Incorvaia sul proprio profilo ufficiale: