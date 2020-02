Grande Fratello Vip 2020, puntata 26 febbraio: cosa è successo

Di Alberto Graziola mercoledì 26 febbraio 2020

Grande Fratello Vip 2020, cosa è successo nella puntata di mercoledì 26 febbraio

Ecco cosa è successo oggi nel daytime del Grande Fratello 2020.

Paolo Ciavarro si sente inquieto e piange, a letto, dopo la squalifica di Clizia Incorvaia dal programma.

"Io qui dovunque vado la penso... Qui ho fatto questo, ho fatto quello..."

Anche in giardino, il ragazzo piange: "Sono provato, ho la lacrime facile".

I ragazzi della casa si mettono a sbattere pentole e coperchi per svegliare Patrick che dormiva a letto.

Viene mostrata la clip della lite tra Paola di Benedetto e Antonio Zequila. Sara in confessionale:

"Che lui faccia credere che fuori possa succedere qualcosa tra me e lui non mi va. Non mi piace la sua energia..."

E lo ripete anche all'uomo:

"Hai fatto delle battute anche di cattivo gusto nei miei confronti"

Lui si definisce basito perché "ho conosciuto questa ragazza, abbiamo parlato per tre ore insieme".

Sara. intanto, parlando con Paola, ammette di trovare interessante Denver (ma lui pare fidanzato con una ragazza in America).

In casa, intanto, sospettano che questa ragazza misteriosa non esista... e avvertono il modello dell'interesse della ragazza per lui.