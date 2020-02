Michele Bravi: "Sono uscito dal buio grazie a un ragazzo. Se ero innamorato di lui? Nessun coming out, è la cosa più naturale dirlo"

Di Giulio Pasqui mercoledì 26 febbraio 2020

Michele Bravi e il ragazzo che l'ha aiutato a uscire dal buio.

Michele Bravi è riuscito a uscire dal suo periodo buio post-incidente grazie a un ragazzo. Una persona importantissima per lui, in quel momento, che l'ha preso per mano e l'ha quasi obbligato a fare un percorso di terapia. Un percorso che oggi il cantante considera fondamentale. "Quando sono tornato a casa, dai miei genitori, c’era solo una persona con me. Avevo difficoltà a recepire i messaggi. Ci riusciva solo questa persona che mi ha costretto ad andare in terapia. È un ragazzo. Che è stato lì con me e mi ha fatto capire la responsabilità di dover risolvere un dolore del genere. Mi ricordo che ho provato moltissima rabbia. Pensavo non potesse capire. E oggi mi chiedo cosa mi sarebbe successo se non mi avesse obbligato", ha raccontato Michele in un'intervista a Vanity Fair.

Se è stato innamorato di quel ragazzo? "Non c’è alcun coming out. È la cosa più naturale per me, ora, dirlo", risponde Michele Bravi. Quella persona, ora, non fa più parte della sua vita. "Se n’è andato a febbraio (...) Non tornerà più. Ma forse è giusto così, non posso tenerlo legato". Nei suoi confronti, Michele, è riconoscente: