Il videomessaggio di Eros Ramazzotti da New York per la figlia Aurora: "Arriverò presto"

Di Marco Salaris lunedì 24 febbraio 2020

Sorpresa per la figlia del cantante durante Il tavolo di Che tempo che fa.

Un regalo per Aurora Ramazzotti dall'altra parte del mondo, glielo invia direttamente suo padre Eros. E' un videomessaggio girato da un'assolata New York e trasmesso durante il tavolo di Che tempo che fa nella puntata del 23 febbraio 2020. Alla domanda di Fabio Fazio che chiedeva alla giovane figlia del cantante e di Michelle Hunziker che fine avesse fatto l'artista lei risponde di aver perso la bussola sapendo che lui è sempre in giro per lavoro.

Nel messaggio Eros si rivolge direttamente ad Aurora: "Auri, un bacio da new york! Fai la brava eh! Parla bene, salutami tutti e arriverò presto! Ciao!". Lei lo guarda sorpresa e sorridente e nel finale del videomessaggio gli rende i baci a lei dedicati.

Intanto recentemente il settimanale Chi ha pubblicato una foto del cantante in compagnia di Valentina Bilbao giovane pittrice, nota in Florida per i suoi lavori. Appassionata della musica del cantante tanto da ascoltarla mentre dipinge. Si parla di una presunta relazione in corso tra i due ma il cantante ha immediatamente messo le mani avanti per tacciare qualsiasi ipotesi: "Lei è solo un'amica".