Jeremias Rodriguez parla di Soleil Sorge: "Viviamo ancora insieme, mi ama ancora"

Di Marco Salaris mercoledì 19 febbraio 2020

Nonostante la relazione sia finita da diversi mesi le questioni tra di loro non sembrano ancora del tutto risolte.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, una storia nata per caso in un aereo che li ha portati nelle assolate isole honduregne partecipando insieme alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi. Una conoscenza maturata fra le palme e proseguita una volta tornati in Italia dalla dura esperienza. Contro le malelingue il loro rapporto si è consolidato, nonostante i momenti di difficoltà che più volte hanno fatto pensare alla rottura.

Rottura che è arrivata lo scorso ottobre con la conferma data da Soleil Stasi al settimanale Spy, la stessa che tre mesi dopo su Instagram ha parlato di un rapporto malsano: "destinato a finire, e così è stato!". Passate alcune settimane oggi è Jeremias a parlare tramite Novella 2000. L'ex gieffino vip ha raccontato la sua versione dando l'immagine di una situazione di stallo tra i due, come se i problemi non siano stati del tutto risolti tanto che...:



Non c'è alcun rancore e viviamo ancora insieme. La nostra relazione è finita perché non andavamo d'accordo su alcune cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare ad un ritorno di fiamma. Vivere insieme, non vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così.

A mettere curiosità è la convinzione di Jeremias che Soleil in realtà non abbia perso l'amore nei suoi confronti, lui non si fa problemi nel dichiararlo: "Soleil mi ama ancora". Insomma, nulla di semplice in questa situazione. Che ci siano prove di ricucitura all'orizzonte?