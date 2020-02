Valentina Bilbao, chi è la nuova (presunta) fiamma di Eros Ramazzotti? Lavoro, famiglia, carriera

Di Ivan Buratti martedì 18 febbraio 2020

Vita privata, dettagli e curiosità: ecco chi è Valentina Bilbao

Chi è Valentina Bilbao, la nuova presunta fiamma di Eros Ramazzotti? Dopo aver chiuso la storia con Marica Pellegrinelli, il cantante romano pare ora intenzionato a innamorarsi nuovamente. I paparazzi lo hanno infatti immortalato sulle spiagge di Miami in compagnia di una nuova donna. Le prime tenere foto di coppia sono un'esclusiva del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 19 febbraio 2020.

Valentina Bilbao (qui il suo profilo Instagram) è una visual artist, nata a Caracas (Venezuela), ma residente negli Stati Uniti. Non conosciamo la sua età, ma dall'aspetto esteriore si può dedurre che sia piuttosto più piccola di Eros Ramazzotti. Valentina Bilbao ha il proprio studio a Davie, in Florida; come dichiara sul proprio sito, sin da piccola ha dimostrato un grande interesse e inclinazione per l'arte, soprattutto per la pittura, la poesia e la musica, che è la principale fonte di ispirazione per le sue opere:



Decodifico la musica per poi trasformarla e codificarla come colore. Per me la musica non è solo ispirazione, è l'elemento da cui nasce tutto, è un'opera d'arte di per sé, che si esprime in modo diverso. La mia opera d'arte si completa quando sono in grado di portare la musica in una dimensione visiva tangibile.

Grazie alle sue opere, Valentina Bilbao ha collezionato una lunga lista di premi, tra i quali il Leonardo Da Vinci 2016, ottenuto a Firenze; il primo premio al Salon Juried Show a Miami, nel 2015; nel 1993, 1994, 1995, il primo posto in celebri concorsi di poesia in Venezuela. Le opere d'arte di Valentina Bilbao sono incluse in importanti collezioni negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Nel 2018, Valentina Bilbao ha esposto le proprie opere all'Art Museum of Boca Raton e ad Art Palma Beach; l'anno precedente alla Biennale di Venezia e all'Art Wynwood in Florida.

Che Eros Ramazzotti possa aver realmente perso la testa per l'artista venezuelana?