Uomini e Donne anticipazioni oggi trono over puntata 18 febbraio 2020 (video)

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

Oggi, martedì 18 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e donne, in onda a partire dalle ore 14.45 su Canale 5.

Barbara sarà al centro delle discussioni insieme a Gianni Sperti, Gemma e Marcello. La prima, di fronte alle allusioni di Gianni Sperti su un suo nuovo corteggiatore, farà sapere - in maniera indiretta - che il ballerino, che nel programma di Maria De Filippi riveste il ruolo di opinionista, sia stato mantenuto dall’ex moglie Paola Barale, come quest'ultima avrebbe fatto intendere in una recente intervista. Gianni, a questo punto, mostrerà una serie di screen che incastrerebbero Barbara, colpevole di parlare del suo matrimonio con altre persone. Nel dibattito sarà coinvolta anche Gemma, con Barbara che dirà di non essere come lei "pronta a strisciare per stare in trasmissione". Il culmine si toccherà, tuttavia, quando Marcello accuserà Barbara di essere "pericolosa e bugiarda". La maestra reagirà anche con le lacrime.

Tra le novità di puntata, l'ingresso nel parterre femminile di Valentina, parrucchiera di 37 anni. Farà colpo su Armando? Tra i fatti più salienti anche l'arrivo di tre uomini, Matteo, Claudio e Salvatore, per Valentina Autiero, di cui solo due trattenuti.