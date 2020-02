Uomini e Donne, Gemma conosce due nuovi signori e litiga con Tina: "In 10 anni, ho avuto solo 3 storie" (Video)

Di Fabio Morasca lunedì 17 febbraio 2020

Gemma ha conosciuto due nuovi signori.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over, si è consumato un nuovo capitolo dell'eterna faida tra Tina Cipollari e Gemma.

Nel suo consueto sfogo, raccolto al termine della scorsa registrazione, Gemma ha dichiarato che Tina ha raggiunto "livelli inaccettabili":

Ma chi ha mai baciato tutti questi uomini! Io ho avuto tre storie... Tina mi dipinge per come non sono. Io credo nell'amore. Non accetto che tutto quello che faccio non vada bene.

Tina Cipollari, tirando fuori la famosa cartina geografica dell'Italia con tutti gli uomini frequentati da Gemma, divisi regione per regione, ha ribadito che la storia dei "tre uomini" non regge:

Questa cosa dei 3 uomini non si può sentire... Ennio, Giorgio e Marco... Se non è successo niente con gli altri è stato per volontà loro, non per volontà di Gemma... Stiamo parlando di flirt, di persone che lei ha baciato. Io voglio portare tutti quegli uomini in studio.

Maria De Filippi non ha voluto assecondare la nuova follia di Tina ("Non posso portare in studio 40 uomini e fare loro domande intime!") a cui non è sfuggito un dettaglio numerico presente nella risposta della conduttrice:

Lo vedi anche tu dici 40! Lei, con quegli uomini, ci si è fiondata! Ad uno disse addirittura "Lo faresti l'amore con me?" durante un ballo... Ve lo ricordate?

Tina ha anche dichiarato di non credere agli sfoghi di Gemma:

Ma dove si è visto mai che una donna piange senza lacrime...

Gemma, in studio, ha avvertito Tina, dicendole che non si deve più permettere di "attaccare la propria integrità":

Ho sentito degli spropositi... Ho versato troppe lacrime perché sono innamorata dell'amore...

Tina non si è fatta certo frenare da questo avvertimento:

I tuoi occhi piangono a secco! Sei una donna leggera! Chi capita, capita. Tu cerchi altre cose, quando vedi un uomo della tua età, non ti va bene. Gemma è insaziabile e un uomo della sua età si deve aiutare!

Maria De Filippi, quindi, ha invitato Gemma a rimuovere dalla cartina geografica, i nomi degli uomini che non ha baciato.

Gemma ha impiegato diversi minuti per rimuovere nomi e Tina ha commentato così:

Ma lo vedi com'è titubante! Una donna che non ha baciato uno, toglie subito il nome. Lei toglierebbe tutto, altrimenti come fa a continuare la parte dell'Immacolata!

Tina ha promesso a Gemma che contatterà personalmente tutti gli uomini di cui ha scartato i nomi.

Gemma, alla fine della fiera, ha dichiarato di averne baciati 10 in dieci anni.

Poco dopo, Gemma ha conosciuto due nuovi signori, Piero e Giovanni.

Tina Cipollari, più scatenata che mai, ha voluto rivolgere subito una domanda maliziosa al signor Piero ma è stata subito fermata dalla conduttrice:

Tina, no! Siamo andati oltre, dai! E' impazzita! Questa domanda non verrà mai ascoltata da nessuno!

Con il signor Giovanni, invece, Tina si è complimentata per la tinta...

Gemma, ovviamente, non ha gradito:

Ma non puoi fare sempre così! Devi metterli a proprio agio...

Tra i due signori, il più intraprendente è sembrato Piero:

Quando tieni i capelli raccolti, mi fai impazzire.

Gemma, però, ha deciso di ballare con Giovanni.

Cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video.