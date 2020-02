Live non è la d'Urso, la macchina della verità di Nina Moric (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 17 febbraio 2020

La calma della modella croata nel dare le risposte pone dei dubbi a Luigi Favoloso che punta il dito contro di lei

A Live non è la d'Urso ritorna la macchina della verità, il tanto discusso macchinario che 7 giorni fa ha mandato su tutte le furie il fidanzato di Antonella Elia accusato di un presunto tradimento ai danni della showgirl ora reclusa nella casa del Grande Fratello, stavolta ha un altro caso da sbrigliare: quello tra Luigi Favoloso e Nina Moric. E' proprio quest'ultima ad essere sottoposta all'esame per avere maggiori chiarimenti su quanto accaduto nella rottura tra lei e il suo ex fidanzato, poi scomparso per un mese a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Di seguito ecco tutte le domande che sono state poste a Nina Moric da Barbara d'Urso e i relativi risultati dati dalla macchina della verità

Domanda: Nina sei nata in Croazia?

Risposta: Sì

D: Sei stata fidanzata con Luigi Favoloso?

R: Sì

D: Luigi Favoloso ha usato la vostra storia per farsi pubblicità?

R: Sì (la macchina dice che ciò che afferma è vero)

D: La mamma di Luigi sfrutta la situazione per diventare famosa?

R: Sì (la macchina dice che è vero)

D:Ti sei mai sottoposta a liposuzione sui fianchi?

R: No (La risposta in un primo momento risulta falsa, una volta ripetuta torna vera)

D:Hai mai raccontato bugie su Luigi Favoloso nelle tue interviste Live?

R: No (la risposta risulta vera)

D: Ti stai vendicando di Luigi come lui sostiene

R: No (La risposta risulta vera)

L'aria fin troppo serafica e rilassata della modella croata nel dare le risposte mette dei dubbi a Luigi Favoloso (che, ricordiamo, ritiene di aver subìto violenza da Nina Moric) che, una volta concluso il fuoco di fila di domande conclude l'intervento con un attacco diretto a Nina: "La regola della macchina della verità e che non deve essere sotto gli effetti di alcol, droghe e psicofarmaci. Non voglio insinuare niente ma nessuno viene controllato" anche Loredana, madre di Luigi Favoloso ritiene che la Moric sia un'attrice.