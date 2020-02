Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, ripensamento - VIDEO

Di Claudia Cabrini venerdì 14 febbraio 2020

Paolo sarebbe preoccupato di quello che tra lui e Clizia potrebbe accadere fuori. I due si confronteranno questa sera in diretta tv?

Tempo di ripensamenti per la neo-nata coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Dopo i primi tentennamenti di Clizia, anche Paolo Ciavarro starebbe iniziando a porsi molte domande sulla sua relazione con la ex moglie di Francesco Sarcina. Paolo, in particolar modo, sarebbe preoccupato di come le cose tra i due potrebbero proseguire una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip.

Ed è proprio così che, nel pomeriggio, Paolo Ciavarro decide di confidarsi con il coinquilino ed amico Andrea Montovoli, a sua volta pensieroso a causa di una misteriosa ragazza che lo starebbe aspettando fuori dalla casa.

"Tu pensi al dopo? A quando uscirete e al vortice che vi coinvolgerà dopo? Dal paparazzo alla cosa televisiva?" gli domanda Montovoli, ma Paolo Ciavarro immediatamente risponde:



"Non lo so Andrea, non lo so davvero. So che può succedere di tutto, ma proprio di tutto. Ho deciso che vivo alla giornata, vivo alla giornata".

La conversazione tra i due amici continua, e Andrea gli rammenta: "L'importante è che quel poco che fai ti faccia stare bene". Su questo Paolo non ha dubbi: "Sì, benissimo. Mi fa stare benissimo".

"Allora vivitela, non pensare per forza di cose di andare a sbattere. Anche io ho il cuore a mille, sto pensando alle mille cose che avrò da fare una volta usciti da qua, però non è che deve tutto per forza andar male", lo rassicura ulteriormente Andrea Montovoli - prima di continuare a fantasticare sulla misteriosa ragazza che gli avrebbe rubato il cuore e che lo starebbe aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questa sera Clizia e Paolo verranno invitati a confrontarsi nel corso della puntata? Paolo avrebbe inoltre espresso il desiderio di parlare chiaramente a Clizia per metterla al corrente di tutte le sue 'paranoie', ma al tempo stesso il ragazzo sarebbe frenato dal non voler rovinare tutto. Il fatidico confronto tra i due avverrà?