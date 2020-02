Giulio Golia, chi è? Le Iene, età, carriera, moglie

Di Ivan Buratti giovedì 13 febbraio 2020

Curiosità e vita privata di Giulio Golia, invitato e conduttore de Le Iene

Chi è Giulio Golia? Conosciamo meglio uno dei volti storici de Le Iene, trasmissione di punta di Italia 1.

Nato a Napoli il 7 giugno 1970, sotto il segno dei Gemelli, e cresciuto a Torre del Greco, Giulio Golia compirà 50 anni prossimamente. Dal 2013 è sposato con la costumista televisiva Claudia Tortora, sua compagna storica, responsabile dei costumi di importanti show come Amici ed X Factor. Il matrimonio è stato celebrato sull'Isola di Procida, a bordo di una barca a vela. Amante della pesca, da buon napoletano non perde un attimo del tempo libero che gli rimane dal lavoro per trascorrere del tempo tra le onde dei mari e degli oceani di tutto il mondo, come testimoniano le foto di Instagram dello scorso gennaio, scattate su una spiaggia brasiliana.



Ha iniziato la sua carriera lavorativa come animatore e cabarettista nei villaggi turistici. Tra le prime esperienze con la televisione, una partecipazione come barzellettiere a La sai l'ultima di Canale 5 e l'assistente di studio nel game show Tira & Molla, sempre in onda sull'Ammiraglia del Biscone, condotto da Paolo Bonolis. Sempre con lo stesso presentatore, collabora alla realizzazione dell'edizione di Chi ha incastrato Peter Pan? tra il 1999 e il 2000.

A renderlo noto al grande pubblico, tuttavia, è lo sbarco a Le Iene, celebre trasmissione di Italia 1. Entra nel cast del programma nel 1998 come inviato e autore di gag e servizi comici, raccogliendo da subito grandi consensi ed imponendosi come punta di diamante della squadra. Nel 2007, oltre a partecipare allo spin-off de Le Iene Scappati con la cassa, conduce con Enrico Silvestrin ed Elisabetta Canalis il Festivalbar. Tra le altre esperienze da conduttore, anche il programma di divulgazione scientifica Focus Uno e il quiz Upgrade su Italia 1. Dal 2016 siede al banco dei conduttori de Le Iene, in questa edizione insieme a Filippo Roma e Matteo Viviani.

Come attore, ha partecipato a Mari del sud di Marcello Cesena nel 2001 e L'agenzia di bugiardi di Volfango De Biasi nel 2019. Ha inoltre recitato nel 2010 in un episodio della quarta stagione della serie I Cesaroni.