Filippo Roma, chi è l'inviato de Le Iene? Età, lavoro, figli

Di Ivan Buratti giovedì 13 febbraio 2020

Vita privata e curiosità su Filippo Roma, inviato de Le Iene

Conosciamo meglio Filippo Roma, inviato della trasmissione di Italia 1 Le Iene. Abituati a vederlo in giacca e cravatta, con un microfono in mano alla ricerca della verità, poco si conosce della sua storia personale.

Filippo Roma nasce a Roma (nomen omen) il 16 gennaio 1970, sotto il segno del Capricorno. Ha compiuto recentemente 50 anni. Dopo essersi diplomato al Liceo Classico, si è laureato in Economia e commercio nel 1995. Dopo aver ottenuto il titolo, ha iniziato a lavorare come responsabile della riscossione crediti di una piccola società che erogava gas. "In pratica si trattava di sollecitare i clienti morosi a pagare al più presto", ha rivelato nella sua scheda pubblicata sul sito de Le Iene. Dopo due anni, ha intrapreso la gestione di un impianto di benzina lungo l'Autostrada del Sole. "La vita da gestore non faceva per me", ha dichiarato l'uomo, che per inseguire i suoi sogni di gloria decise di investire "un milione di lire in spese postali per inviare a tutti i registi e produttori di Italia un soggetto cinematografico che avevo scritto insieme al compagno di banco del liceo Alessandro Sortino (storica Iena, poi conduttore e autore tv)".

La coppia riuscì nell'intento di farsi notare da un addetto del settore, e non il primo qualunque, bensì Mario Monicelli. Il regista e sceneggiatore si interessò dell'idea, ma più del loro stile di scrittura, tanto che chiese la stesura della sceneggiatura di un altro soggetto. Firmato il contratto, i due scrissero la sceneggiatura del cortometraggio Sempre i soliti, diretto dallo stesso Monicelli, che fu presentato fuori concorso al prestigiosissimo Festival del Cinema di Venezia del 1997. Dopo due anni da sceneggiatore televisivo e cinematografico, dal 1999 al 2004 lavorò a Radio Capital come autore testi e responsabile marketing.

Nel 2004, l'approdo a Le Iene, per cui realizza servizi anche nei panni del Moralizzatore, personaggio che gli permise di ottenere grande popolarità, con la missione di rendere probe e ligie al dovere le sue malcapitate vittime. Nel 2013 ha partecipato come attore al film "Pazze di me", interpretando il ruolo di un prete. Dal 2019 conduce, insieme ad alcuni colleghi, una delle due puntate settimanali della trasmissione di Italia 1.

Ha due figli, Francesco ed Elisa.