Uomini e Donne, Valentina Mangini e Massimiliano a gonfie vele (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 12 febbraio 2020

"C'è stato qualcosa in più del bacio". In studio i due protagonisti raccontano come sta andando la frequentazione

Valentina Mangini può tornare a sorridere, il cavaliere Massimiliano potrebbe essere la persona giusta per lei? I due si stanno frequentando da qualche tempo e sembra non ci siano nubi di crisi all'orizzonte. La coppia protagonista al centro dello studio ha messo subito le cose in chiaro, la conoscenza s'ha da fare. Il primo a prendere parola è Massimiliano:



Siamo usciti 4 volte, è stato piacevole. E' volato il tempo, è una cosa strana per me perché solitamente mi stufo abbastanza facilmente. Te ne rendi conto dalle prime volte se vuoi continuare con una persona o no. Abbiamo litigato certo, ma non abbiamo frenato nulla. Ci siamo chiariti. C'è stata quella pazienza che serve nel momento in cui vuoi conoscere una persona. Abbiamo il nostro carattere.

Il loro primo obiettivo è quello di voler continuare a portare avanti la frequentazione: "ci serve il tempo necessario per sapere qualcosa in più di noi"

Valentina parla delle sue emozioni dando all'uomo un'immagine rassicurante, giusta per lei:



Avevo bisogno di staccare. Ho passato il tempo in modo piacevole. Lui ha un modo di farmi sentire protetta che mi piace moltissimo. Ha toccato delle corde personali che mi hanno emozionato, difficimente gli uomini riescono a fare una cosa del genere con me. Un po' perché ho delle ferite profonde. Era da tanto che non mi capitava una cosa del genere.

Massimiliano ammette che qualcosa in più di un bacio in effetti c'è stato, a confermarlo è la dama senza troppi timori: "Il desiderio sessuale è tantissimo ma non è scattato quel qualcosa tra noi. Lo scopo è quello di conoscerci e quello di stare insieme".