Morgan: l'incontro con mamma Luciana (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 12 febbraio 2020

Morgan incontra mamma Luciana dopo l'intervento a Vieni da me

Dopo l'intervista all'incontro telefonico tra Morgan e mamma Luciana a Vieni da me, il cantautore ha mantenuto la promessa e, in monopattino, ha raggiunto la donna in Corso Sempione davanti agli studi della Rai per riabbracciarla dopo le dolci parole in sua difesa per lo scontro con Bugo.

Oggi, Caterina Balivo, nel corso dell'ultima puntata di 'Vieni da me', ha mostrato le immagini del loro incontro:

Mamma Luciana: "Ti è piaciuta la trasmissione?! Caterina è stata veramente gentile"

Morgan: "Sì, sì, sì. Caterina è stata molto brava. Io dicevo una cosa, perché non mi hanno detto di parlare del direttore quando lui ieri ha parlato tutto il giorno di me? Ma poverino, quella è la sua rivalsa. Se non sfrutta questi momenti non ha momenti di luce. Però trovo sbaglio che lui musicalmente debba andare a colpire al cuore, perché questo è molto sbagliato. E' colpire al cuore. E mettere in dubbio, perché di me è stato detto tutto, ma mai nessun dubbio musicalmente. Invece qui mi attaccano lì. Io non dico che sono perfetto ma perché devo essere messo nel tribunale della santa inquisizione armonica?"