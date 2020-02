Enzo Miccio: vita privata, età, compagno, tv

Di Claudia Cabrini martedì 11 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Enzo Miccio

Lo conosciamo come uno dei volti più celebri di Real Time, oltre che per la sua smoderata competenza e passione per il mondo della moda e del wedding. Stiamo parlando di Enzo Miccio, che sul canale 31 del digitale terrestre ha condotto, tra gli altri, anche programmi televisivi come Ma come ti vesti?, Shopping Night e Abito da sposa cercasi.

Nonostante molto si sappia di lui e dei suoi gusti in fatto di outfit, make-up e hairstyles grazie alle sue svariate apparizioni in tv, poco in realtà conosciamo della sua vita privata e di tutto ciò che riguardi la sua quotidianità lontano dalle telecamere. Sappiamo che nutra una grande passione per Valeria Marini, e che abbia un compagno con il quale convive da molto tempo. Ma cos'altro possiamo raccontarvi di Enzo Miccio oggi?

Partiamo dal principio. Nato a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio 1971, Enzo Miccio è un conduttore televisivo oltre che uno stilista, wedding planner e scrittore italiano. Debutta ufficialmente nel mondo dello spettacolo nel 2005 grazie alla rete Real Time, e nel 2012 pubblica il suo primo libro, un romanzo ispirato a Grace Kelly. Dopo una prima esperienza radiofonica nel 2011 presso l'emittente Radio Kiss Kiss, nel 2013 Enzo Miccio inizierà a far parte della squadra di Radio Italia, conducendo con Paoletta e Patrick il programma Radio Italia Style.

Oltre alla sua brillante carriera nel mondo dello spettacolo, Enzo Miccio è anche seguitissimo sui social network, canali tramite i quali non si risparmia ma condivide coi followers alcuni dei momenti per lui più belli della sua vita. Proprio così, Enzo ha anche voluto presentare, qualche anno fa, il suo precedente compagno, il primo del quale il conduttore abbia mai voluto parlare pubblicamente.

L'occasione fu quella di uno splendido viaggio a Mauritius, dove i due piccioncini avevano soggiornato per una dolce vacanza presso uno dei più lussuosi resort dell'isola. L'allora metà della mela di Enzo si chiamava Riccardo Marenghi, tra i due intercorrevano 9 anni di differenza e, oltre all'amore, ad unirli fortemente era anche la passione per il mondo del wedding. Riccardo, infatti, si occupa di organizzazione di eventi e di matrimoni e nel 2016 circa è entrato a far parte dell'organico amministrativo dell'agenzia di Wedding Planning di Miccio.

Grazie ad una romantica dichiarazione in diretta tv, però, abbiamo scoperto solo qualche mese fa che la storia tra Enzo e Riccardo sia ormai finita da tempo. Lo scorso aprile abbiamo così conosciuto negli studi di Caterina Balivo, all'interno del programma Vieni da Me, il nuovo amore di Enzo, di nome Laurent; un uomo d'origini francesi con il quale Miccio farebbe coppia fissa ancora oggi, e sembrerebbe già dal 2017. Dopo una prima sorpresa in diretta tv, abbiamo avuto modo di rivedere Laurent anche sui canali social di Enzo.

Sappiamo infatti che i due si siano concessi, l'estate scorsa, una divertente vacanza in Costa Azzurra prima e in Turchia poi. Interpellato da Caterina Balivo, Enzo sul compagno Laurent ha inoltre dichiarato:



"Non me lo aspettavo, perché Laurent è molto schivo e a me non piace mettere gli affari miei in piazza. Per la nostra relazione abbiamo investito molto entrambi. Insieme abbiamo una grande forza".