Jennifer Poni: Instagram, età, Il collegio

Di Alberto Graziola martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Jennifer Poni

Jennifer Poni ha partecipato alla terza edizione de Il collegio, reality in onda nel 2019 su Rai Due.

La ragazza vive coi nonni in provincia di Bergamo ed è cresciuta senza genitori. La sua non è stata una vita facile, ma le numerose difficoltà le hanno permesso di sviluppare una grande sensibilità che la porta a cercare continuamente di migliorarsi.

Ama la musica hip hop, ha partecipato a diversi concerti e si descrive come una persona molto romantica.

Jennifer ha iniziato a frequentare il liceo linguistico nella città in cui è cresciuta. E' nata nel 2001 e il suo profilo Instagram ufficiale è Stramiaoo

Dopo l'esperienza ne Il collegio, si rimette in gioco con l'amica Nicole Rossi, in coppia, partecipando alla nuova edizione di Pechino Express, in partenza su Rai Due da martedì 11 febbraio 2020.