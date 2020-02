Enrique Iglesias e Anna Kournikova di nuovo genitori

Di dr. apocalypse martedì 11 febbraio 2020

Insieme dal 2001, Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno ampliato la famiglia.

E sono tre. Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori per la terza volta, come ufficializzato da Julio Iglesias Jr., fratello di Enrique, nel corso di un'intervista radiofonica. "Sono già diventato zio", si è lasciato scappare Julio, per poi confermare la nascita del nuovo nipotino. "È un segreto. Mio fratello ora ha tre bambini. È molto felice".

Il neonato arriva due anni dopo la nascita dei gemelli Nicholas e Lucy. Enrique e Anna stanno insieme da quasi 20 anni, essendosi conosciuti nel 2001.

Gelosissimi della propria vita privata, Iglesias e Kournikova rilasciano dichiarazioni con il contagocce, tanto dal non aver ancora ufficializzato il lieto evento. Anna, ad esempio, non è stata mai paparazzata con il pancione, così come sui social non ha mai pubblicato immagini della gravidanza.