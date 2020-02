Penn Badgley di You diventa padre, Domino Kirke è incinta

Ex Dan Humphrey nella serie televisiva Gossip Girl, ora rilanciato dal ruolo di Joe Goldberg nella serie thriller You, Penn Badgley diventerà padre per la prima volta. La cantante Domino Kirke, conosciuta nel 2014 e sua sposa dal 2017, ha infatti svelato sui social di essere incinta.

Di nuovo in viaggio. La gravidanza dopo la perdita è tutta un'altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti a rinunciare ad avere un figlio. Avevo smesso di fidarmi del mio corpo e iniziato ad accettare il fatto che non sarei mai più diventata mamma. Come donna in dolce attesa ho visto e ascoltato di tutto. Quando sono rimasta incinta a 25 anni non sapevo niente. Non avevo una comunità, un gruppo. Ero completamente inconsapevole di tutto il mistero intorno alla nascita. Ora, con dieci anni di esperienza in più, faccio tesoro della mia comunità e della mia conoscenza.