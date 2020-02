Marco Berry: oggi, altezza, onlus, figlia

Di Marcello Filograsso martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Marco Berry

Illusionista, conduttore tv, iena. Conosciamo meglio Marco Berry.

Nato a Torino il 12 aprile 1963 e nato come Marco Marchisio, Berry è un illusionista e conduttore televisivo che ha mosso i primi passi come mago in Bim Bum Bam negli anni Ottanta, Successivamente l'approdo a Scherzi a Parte e soprattutto a Le Iene. Appassionato di temi sociali, nel 2003 Italia 1 gli affida la conduzione di Invisibili, un format che indaga sulle vite degli homeless. Nel 2010 è uno degli inviati di Mistero. Due anni dopo guida il game show Cash Taxi su La7, mentre nel 2016 è negli aeroporti per Hello Goodbye su Rete4.

Il suo impegno nel sociale ovviamente non si limita al piccolo schermo: Berry ha fondato una Onlus intitolata Marco Berry Magic for Children, per aiutare i bambini nelle zone più povere del pianeta. L'illusionista ha anche all'attivo una collaborazione con la Fondazione Mago Sales, oltre a essere ambasciatore di una squadra di basket in carrozzina. A proposito di basket, del quale è grande appassionato, non è nota la sua altezza.

Nel 2001 ha avuto la figlia Ludovica dalla prima moglie, mentre da un'altra relazione è nata Carlotta. Per il resto la vita privata di Marco Berry è molto riservata.

