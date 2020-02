Grande Fratello Vip 2020, il bacio h0t in piscina di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (foto)

Di Ivan Buratti martedì 11 febbraio 2020

I due concorrenti mollano ogni freno inibitore e si scambiano effusioni in piscina

Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più uniti, sempre più amanti, sempre più coppia. Dopo la messa in onda, durante la diretta del lunedì sera su Canale 5, del loro primo timido bacio, i due concorrenti del reality show del momento hanno ormai deciso di mollare ogni freno inibitore e di non nascondersi più sotto qualche plaid, vivendo il loro nascente sentimento sotto la luce delle spie delle telecamere, del sole, ma soprattutto della luna.

Infatti, dopo la cena insieme agli altri inquilini della casa di Cinecittà, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha raggiunto la piscina con l'ex compagna di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Tra una bracciata e un'altra, mentre tutti gli altri concorrenti del reality show si stavano preparando per la notte, i due piccioncini si sono scambiati tenere e passionali effusioni, completamente immersi nell'acqua. Dopo le coccole e le chiacchiere, i due hanno deciso di concludere la serata con qualche minuto di sauna, così da scaricare tutte le tensioni accumulate durante la diretta.

Dall'intesa fra i due, sembra che tutti i timori e i sensi di colpa di Clizia Incorvaia siano scivolati via. Nemmeno la lettura del testo della canzone che l'ex compagno ha cantato a Sanremo, Dov'è, l'ha fatta tornare indietro sui suoi passi. Che con Paolo Ciavarro possa tornare a sorridere all'amore? O si tratta solo di un flirt da programma televisivo?

In attesa di capire la natura delle loro emozioni, potete vedere tutte le foto del sensuale bacio in piscina di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella gallery in apertura del post. Le coccole tra gli schizzi d'acqua non vi hanno ricordato le scene di Sapore di Mare 2 - Un anno dopo, film cult degli anni '80 in cui recitava Massimo, il papà di Paolo Ciavarro?