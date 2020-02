Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia dopo i baci a Paolo Ciavarro: "Mi sta venendo l'ansia" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 10 febbraio 2020

I primi sensi di colpa di Clizia Incorvaia dopo i baci con Paolo Ciavarro

Ieri notte, Clizia Incorvaia si è sfogata a lungo con Andrea Denver dopo il bacio con Paolo Ciavarro. Nella mente della ragazza, infatti, sono emersi i primi sensi di colpa per quello slancio d'affetto apparentemente innocente. L'influencer siciliana, infatti, sta pensando al ragazzo che stava frequentando da un mese, prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video):

"Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia".

Il modello veronese tenta di alleggerire la questione riportandola sul binario della pura conoscenza: "“Vabbè vi eravate “lasciati” molto alla buona, poi i termini li sai tu"

La concorrente del reality di Canale 5, però, in maniera molto lucida e consapevole ammette: "Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale".

Il figlio di Eleonora Giorgi, invece, si è sbottonato di più con Andrea Montovoli e Pago, consapevole di essere finalmente lasciato andare dopo aver tirato, per settimane, il freno a mano per non accelerare i fatti (Qui, il contenuto):

"“Sono contentissimo ma l’idea che una cosa mia, così privata… […] ho sbagliato perché l’ho prima baciata e poi ho messo la coperta… che facevo, la catturavo? Sono contentissimo solo che non sono abituato e adesso ho proprio un magone".