Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa: "Fabio Testi superdotato, non come Achille Lauro"

Di Ivan Buratti martedì 11 febbraio 2020

La modella brasiliana rivela di aver notato rigonfiamenti sospetti nel costume dell'attore, mentre il rapper...

Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi, Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa hanno festeggiato la fine della decima puntata in suite. Assegnato da Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo l’Oscar a Fabio Testi, l’attore ha scelto i tre compagni di avventura per trascorrere una serata all’insegna del divertimento nella camera più lussuosa della Casa di Cinecittà.

Al termine della cena indiana, il Grande Fratello ha omaggiato il concorrente vincitore di un gioiello, un crocifisso con delle gemme che ha giudicato "frivolo" e perfetto per rendere meno "mascolino" il suo aspetto di uomo rude, che non deve chiedere. A proposito di mascolinità, pare che il concorrente non faccia proprio nulla per nascondere tutti gli "attributi" da maschio alpha. Anzi, quasi si divertirebbe ad esibirli senza troppe remore, noncurante delle telecamere che tutto osservano, proprio come gli occhi di Fernanda Lessa. Prima dell'arrivo dell'ultima portata, la modella brasiliana ha infatti rivelato di aver visto Fabio Testi farsi un bagno in vasca con un costume molto aderente, che avrebbe lasciato trapelare una certa abbondanza di materia prima.

Fabio Testi superdotato? Dopo le rivelazioni choc di Milly d'Abbraccio sulle doti nascoste di Antonio Zequila, è probabile che nella Casa di Cinecittà ci sia qualcuno pronto a competere a colpi di righello. Chi invece, sempre secondo Fernanda Lessa, non avrebbe possibilità di vittoria in un ipotetico scontro è Achille Lauro. Dopo aver visto in diretta una foto con la tutina glitterata indossata nella prima serata del Festival di Sanremo, l'inquilina si è fatta un'idea sulle dimensioni del rapper, giudicate scarse. Signori e signore, anche questo è body-shaming, di cui Achille Lauro è rimasto vittima sui social anche durante le serate del concorso musicale.

Che sia stato qualche bicchiere di vino di troppo a far perdere il lume ai concorrenti nella suite del Grande Fratello Vip 2020? Che anche l'ora tarda e il sonno abbiano fatto la loro parte?