Grande Fratello Vip, Serena Enardu in lacrime: "Voglio uscire, non ce la faccio più"

Di Sebastiano Cascone martedì 11 febbraio 2020

Il faccia a faccia tra Serena Enardu e Pago dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip

Serena Enardu e Pago si confrontano subito dopo l'ultima diretta del 'Grande Fratello Vip'. La concorrente vorrebbe uscire dal programma dopo i retroscena dei like lasciati all'ex tentatore Alessandro pochi giorni prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Il cantautore cerca di dissuadere la compagna dall'idea di andar via prima dell'esito della nomination:

Serena: "Non ce la faccio più. Non lo voglio far subire a te. Mi dispiace".

Pago: "Questa situazione mi sta facendo malissimo, mi sta massacrando. A mio fratello ho detto che sto bene con te. I like puoi metterli a chi ti pare. Perché mi fanno notare questa cosa? Perché è strana. Devi fare un passo indietro e pensare a me: 'Perché si incazza'. Se tu reagisci così è normale che mi incazzo ancora di più. Non si può sentire questa cosa con quella persona".

Serena: "Sono triste, me ne voglio andare. Non ce la faccio più. Questo è il Grande Fratello non è la vita reale. Soffrono le nostre famiglie. Io sono passata per la cogliona, la stronza. Non sei più contento se io esco e ne parliamo quando usciamo. Abbiamo aspettato 5 mesi. Aspettiamo 2 settimane e ne parliamo fuori. Voglio uscire. Lo voglio fare per noi due. E' giusto che le nostre cose ce le vediamo fuori. Qui dentro non siamo in grado di farlo. Dovresti capire che voglio andare via e parlarne fuori. Voglio che la mia famiglia stia tranquilla. Lasciami andare via."

Pago: "A mio fratello ho detto che siamo felici. Non devo convincere nessuno. Se dico queste cose è perché me le sento e perché sto bene [...] Non farmi lo scherzo a San Valentino... farò di tutto per farti rimanere qua. Devi solo pensare a me e te... ai nostri momenti. Punto".

Serena: "Io voglio stare con te, non qui con te"