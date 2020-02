Cristiana Capotondi: figli, età, Andrea Pezzi, calcio, laurea

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità di Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi è nata a Roma il 13 settembre 1980 sotto il segno della Vergine. Ha 40 anni. E' un'attrice e dirigente sportiva italiana.

E' alta 164 cm e pesa 55 kg. E' fidanzata, da 14 anni, con Andrea Pezzi. La coppia non ha figli.

Non è sposata.

Con il compagno, l'attrice ha praticato un periodo di astinenza sessuale

"Ero in quella fase che da ragazza diventi donna e cerchi di capire come sei fatta. Ovviamente l'idea di togliere il sesso dal nostro rapporto è venuta ad Andrea, non glielo avrei mai imposto, con il rischio che si cercasse svago altrove. Ha funzionato perché da allora non sono stata più gelosa, una forma di liberazione assoluta. Sto bene con il mio compagno, ci piace la vita che facciamo e non la cambierei. Tanti anni poi li abbiamo dedicati ai viaggi, a ritagliarci i nostri spazi. Detto questo, se un giorno ci venisse voglia di fare i genitori un figlio potremmo farlo" (F, agosto 2017)

In passato, è stata assieme a Primo Reggiani e Nicolas Vaporidis.

Il suo profilo Instagram @cristianacapotondi è seguito da oltre 334 mila followers.

Il 6 novembre 2018 viene eletta vicepresidente della Lega Pro.

Nel 2005 si laurea con lode all'Università La Sapienza di Roma in Scienze della Comunicazione.

E' stata protagonista di diversi spot pubblicitari di successo.

E' amica di molte donne dello spettacolo: da Sabrina Impacciatore a Paola Cortellesi e Claudia Gerini.

Adora giocare a calcio, tifa Roma. E' un centrale difensivo nei tornei di calcio a 5.