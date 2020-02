Vincenzo Mollica: età, moglie, malattia, Sanremo, giornalista Rai

8 febbraio 2020

Vita privata e curiosità su Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica è nato a Formigine, in provincia di Modena, il 27 gennaio 1953 sotto il segno dell'Acquario. Ha 67 anni. E' uno dei volti storici del Tg1. E' un giornalista ma anche un grande scrittore.

La moglie si chiama Rosa Maria. Ha anche una figlia, Caterina, a cui è legatissima.

Nel 2019, il giornalista ha confessato di avere il morbo di Parkinson e di essere diventato quasi cieco.

Quest'anno, è tornato sul mitico balconcino del 'Festival di Sanremo' per intervistare i protagonisti della settantesima edizione. Nel corso della quarta serata, Fiorello e Amadeus gli hanno tributato un grande omaggio per i tanti anni di carriera nel servizio pubblico. E' l'ultimo anno che segue la manifestazione canora come inviato.

Vasco Rossi: "Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per la musica, per raccontarla, soprattutto per quel che riguarda la musica italiana. Lo hai fatto con una sensibilità veramente rara. Festeggio con te i 70 anni di Sanremo, aggiungendo che non te ne puoi andare così, perché tu sei la rockstar di Rai1"

Roberto Benigni: "Per me i Sanremo li hai vinti tutti tu, io sono sicuro che questo non sarà il tuo ultimo Sanremo, ma il primo".

Amoroso: "Onorata davvero. Grazie signor Mollica, per i complimenti, le sue parole e per il suo appoggio. Un grande abbraccio"

Marrone: "Grande Mollica per tutto l'amore. Per aver raccontato la musica con etica e rispetto verso ogni forma d'arte. Senza pregiudizio e senza giudizio e tanta conoscenza. Ti voglio bene. La tua Emmarè".

Dal 9 marzo 2018, è Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.