Vittorio Garrone: età, dove vive, figli, fidanzata

Di Marco Salaris venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata e curiosità su Vittorio Garrone.

Vittorio Garrone è nato a Genova, il 27 aprile 1966. Ha 53 anni. E' del segno del Toro. Abita a Varinella, una frazione di Arquata Scrivia. Ha studiato al liceo classico, è laureato in Scienze Politiche con indirizzo economico-aziendale. Ha due cani: Argo e Pepper.

Proveniente da una famiglia di imprenditori, gestisce insieme ai fratelli l’azienda di famiglia, una multinazionale che si occupa di petrolio, energia e telefonia. E' Presidente di diverse società tra cui la Sodai che si occupa di depurazione delle acque industriali per Trenitalia, la Temple Engineering Srl, specializzata in ingegneria ambientale e il Consorzio Dyepower per la ricerca avanzata sullo sviluppo dell'energia solare.

Le sue passioni sono: l'arte, i viaggi e l'equitazione. Possiede un allevamento di cavalli destinati alle discipline olimpiche. Ha anche un allevamento in Normandia ed il Team Wow. Pratica anche il trekking.

Ha tre figli nati da un precedente matrimonio: Beatrice, Luca ed Agnese.

Il suo nome è diventato popolare soprattutto nel 2016, quando è stata resa ufficiale la relazione con Antonella Clerici. Ora la coppia vive proprio nella casa di Varinella. Si sono conosciuti tramite un’amica comune. La figlia di Antonella, Maelle (nata dalla precedente relazione fra lei ed Eddy Martens), fa parte del team wow di Garrone. La conduttrice ha instaurato un ottimo rapporto con i figli di lui.

Su di lui Antonella Clerici ha dichiarato al settimanale Oggi: "Il mio amore per lui è per sempre: mi è stato subito chiaro che l’avrei coltivato per la vita…" mentre a Chi disse: "Vittorio e io ci siamo trovati; dopo i 50 anni uno pensa che la vita sia finita e, invece, c’è tempo per tutto, ci viene regalata una sconfinata giovinezza, se la sappiamo cogliere"

Vittorio Garrone ha un profilo instagram (@vittorio_garrone) seguito da 5.900 followers dove condivide molte foto insieme alla conduttrice.