Valentino Rossi: Sanremo, fidanzata, età, altezza

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Valentino Rossi

Valentino Rossi è nato ad Urbino il 16 febbraio 1979 sotto il segno dell'Acquario. Ha 40 anni. E' un pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano.

Figlio di Graziano Rossi, il corridore cresce a Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino. Sua mamma è Stefania Rossi.

Ha un fratello minore da parte di madre, Luca Marini, anche lui motociclista.

E' fidanzato con la modella Francesca Sofia Noviello, co - conduttrice all'edizione 2020 del 'Festival di Sanremo' di Amadeus.

E' alto 182 cm e pesa 66 kg.

Porta sempre con sé un portafortuna a forma di tartaruga Ninja.

Ha scelto sempre il numero 46 durante le gare di Moto Gp per scaramanzia.

In passato è stato legato sentimentalmente all'attrice Martina Stella. Per quattro anni, invece, ha avuto una storia d'amore con la modella Linda Morselli. E' uscito anche con Florinda Giaime (ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e Arianna Matteuzzi, Mandala Tayde.

E' tifoso dell'Inter.

E' amico di Vasco Rossi. Brad Pitt è un suo fan.

E' amante dei cani. Ha due bulldog di nome Cesare e Cecilia. Possiede anche due golden retriver.

Il suo profilo Instagram ufficiale @valeyellow46 conta oltre 8 milioni di followers.

Il suo soprannome è 'Il dottore'.

E' stato 9 volte campione del mondo.