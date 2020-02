Nina Zilli: fidanzato, età, capelli, instagram

Di Marco Salaris giovedì 6 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Nina Zilli

Nina Zilli è nata a Piacenza il 2 febbraio 1980 con il nome di Maria Chiara Fraschetta (suo vero nome). Suo padre è di Bobbio mentre sua madre è piacentina. Ha 40 anni. Si laurea presso l’Istituto universitario di lingue moderne di Milano in Pubbliche Relazioni. E' una cantautrice recentemente diventata anche personaggio del piccolo schermo.

Ha studiato canto lirico al conservatorio. Da adolescente ha vissuto in Irlanda, Stati Uniti (Chicago e New York) si appassiona a generi musicali urban come l'R&B e il soul. Dice a Vanity Fair



Fino a 16 anni ero l’eterna innamorata non corrisposta. Con la mia amchetta del cuore eravamo due lose, due sfigate cicciottine: lei con i baffetti neri da adolescente, io con il “baffo” e l’apparecchio per i denti esterno. Stavamo tutto il giorno insieme, io scrivevo canzoni e suonavo, lei veniva a sentirmi in saletta.

Da quel momento la musica entra a far parte della sua vita. Di conseguenza inizia da giovane a fare la veejay, fonda nel 2001 il gruppo Chiara & Gliscuri. Comincia la gavetta nel mondo della musica. Nel 2009 il radicale cambiamento, diventa cantante solista e per caratterizzarsi sceglie un nome che unisce il mito di Nina Simone (sua cantante preferita) con il cognome di sua madre, 'nasce' Nina Zilli. Il suo primo singolo si intitola 50mila ed è cantanto con Giuliano Palma.

La sua prima partecipazione a Sanremo è datata 2010, si classifica terza. Torna nel 2012 con Per sempre, brano che porta anche all'Eurovision Song Contest nello stesso anno. Tornerà per una terza volta al Festival 3 anni dopo. Successivamente diventa giudice di Italia's Got Talent nel marzo 2015 e continuerà a frequentare gli ambienti televisivi anche come presenza a fianco di Giorgio Panariello, Morgan e Massimo Ranieri.

E' stata fidanzata con Giovanni Pellino, in arte Neffa. Qualche anno più tardi la relazione naufragherà, sembra, per incompatibilità.

Ha un profilo Instagram che conta oltre 273.000 followers.