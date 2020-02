Francesco Mandelli: I soliti idioti, Fabrizio Biggio, figlia, film, Instagram

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Francesco Mandelli.

Francesco Mandelli è un attore, regista e conduttore nato a Erba, provincia di Como, il 3 aprile 1979, principalmente noto grazie alla serie I soliti idioti, andata in onda su MTV dal 2009 al 2012, dalla quale sono stati tratti anche due film campioni d'incassi nelle sale cinematografiche, I soliti idioti - Il film e I 2 soliti idioti, usciti nelle sale rispettivamente nel 2011 e nel 2012.

I soliti idioti è un progetto che Francesco Mandelli ha dato vita insieme a Fabrizio Biggio, attore e conduttore che, insieme a Mandelli, aveva raggiunto la popolarità televisiva grazie al programma di MTV, MTV Mad.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Mandelli è diventato papà per la prima volta nel 2015. Sua figlia si chiama Giovanna. La bambina è frutto dell'amore tra Mandelli e la propria compagna Luisa Bertoldo. Francesco Mandelli e la compagna, che lavora come suo ufficio stampa, sono diventati genitori dopo sei anni dall'inizio della loro relazione.

Francesco Mandelli, nel corso della sua carriera di attore, ha recitato anche nei seguenti film: Tutti gli uomini del deficiente, Ora o mai più, Manuale d'amore, Natale a Miami, Natale a New York, Generazione 1000 euro, Pazze di me, Colpi di fortuna, La solita commedia - Inferno, Natale col boss, I babysitter e Si muore tutti democristiani. Mandelli ha anche recitato in tre stagioni della serie Squadra Antimafia - Palermo Oggi, andata in onda su Canale 5.

Sui social, invece, Mandelli è presente anche con un profilo Instagram che può contare su oltre 234mila follower.

Francesco Mandelli è anche un musicista (ha partecipato come cantante, insieme a Biggio, al Festival di Sanremo 2015 con la canzone Vita d'inferno) e, nel corso della sua carriera, ha diretto tre film come regista e ha anche pubblicato un libro.