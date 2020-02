Tina Cipollari sposa Vincenzo Ferrara? L'annuncio ufficiale ai figli (foto)

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Tina Cipollari ed il fidanzato Vincenzo Ferrara presto sposi con il benestare dei tre figli?

Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, pubblica una succosa indiscrezione, che riguarda una delle opinioniste più amate della televisione italiana (tanto da essere citata, ieri sera, da Fiorello, nel corso del suo monologo in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020). Stiamo parlando di Tina Cipollari che sarebbe pronta a convolare a giuste nozze con il fidanzato Vincenzo Ferrara. I preparativi sono in corso e la vamp di 'Uomini e Donne' avrebbe già annunciato ai tre figli, Gianluca, Mathias e Francesco, l'intenzione di sposare il compagno.

Ecco cosa pubblica, su Instagram, il direttore della rivista, Riccardo Signoretti:

Chissà se alla cerimonia parteciperà anche l'ex marito di lei, Kikò Nalli, con cui la donna ha mantenuto un rapporto cordiale e affettuoso per il bene dei tre ragazzi. L'hair stylist è felicemente impegnato da un anno con Ambra Lombardo, conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello'. Viva le famiglie allargate...