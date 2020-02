Valentina Vernia: altezza, Alberto Urso, instagram, chi è?

Di Marco Salaris martedì 4 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Valentina Vernia

Valentina Vernia è nata il 24 novembre 1995, ha 24 anni (nel 2020 saranno 25) ed è nata a Rubiera in provincia di Reggio Emilia. Ha i capelli ricci e mori. E' una ballerina di hip hop e modern. Ha fatto l'insegnante in una scuola situata a Sassuolo.

Il suo nome è divenuto famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici nella diciottesima edizione.

Prima di approdare nella scuola di Canale 5, nel 2016 ha balla nel film Tini – La nuova vita di Violetta. Nel 2018 ha partecipato allo show Dance Dance Dance e successivamente ha fatto parte del corpo di ballo del talent X Factor curato da Roberto Ferrari. Nel 2019 ha fatto parte del corpo di ballo dello show di Canale 5 dedicato alla carriera di Albano Carrisi 55 passi nel Sole.

Ha un profilo Instagram (@shadesof banana) seguito da 185.000 followers dove mostra tutto il suo amore per la danza convidendo momenti di lavoro, attimi di svago e pose per marche griffate per la quale si presta nel ruolo di testimonial.

Valentina Vernia è fidanzata con Alberto Urso, i due si sono conosciuti proprio durante l'esperienza nel talent show condotto da Maria de Filippi. I rapporti si sono intensificati dopo la fine del programma, fino all'ufficializzazione del fidanzamento. Valentina sui social si mostra poche volte in compagnia del suo uomo ma nelle rare foto pubblicate la coppia si mostra affiatata.

In un intervista rilasciata a Verissimo lo scorso settembre il tenore raccontò i primi passi in avanti con Valentina: "Non so se sono fidanzato, è una parola forte, ma frequento una ragazza. Ci vogliamo bene e ci troviamo bene insieme. Si chiama Valentina, ha partecipato con me ad Amici".

In precedenza Valentina è stata fidanzata con un altro ballerino, Luigi Osagie Turretti, con cui ha condiviso la stessa passione per il ballo.