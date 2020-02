Grande Fratello Vip, Serena Enardu: "Non ho tradito Pago" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 1 febbraio 2020

Pago e Serena Enardu si scambiano promesse d'amore nella casa del Grande Fratello Vip

A poche ore dal suo ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip', come concorrente Serena Enardu, in giardino con Clizia Incorvaia, ha motivato la decisione di riconquistare il fidanzato Pago a favor di telecamera. Una scelta maturata soprattutto per gli ultimi avvenimenti che le hanno dato la certezza di riuscire a rimettere in piedi un rapporto interrotto dopo 6 anni d'amore:

Enardu: "Questa settimana ho avvertito che sentiva di più la mia mancanza. Se no non sarei entrata. Se fosse rimasto sulla convinzione che doveva ancora stare da solo per pensare, non sarei entrata. Io l'ho vissuto prima di entrare. Doveva assolutamente scappare dalla realtà. Io fuori sono stata massacrata. La mia situazione, se non capisci e non vai in profondità, ti fermi. Il mio è stato visto come un tradimento. Io non l'ho tradito. Siamo andati a Temptation, siamo entrati lì in crisi. C'eravamo allontanati ma, dopo sei anni, nella stessa casa, tu vivi la tua vita e lui la sua. Non hai più quella cosa di parlargli di alcune cose perché, forse, sai che dopo due giorni vai via. Era diventato un rapporto da ottantenni. Io da sola solo felice. Puoi immaginare la completezza di una donna quando hai un figlio. E capisci che quando viene il tuo compagno, per due giorni, lui deve essere al top".

La coppia, dopo la diretta, sembra aver ritrovato l'armonia di un tempo. Si strappano promesse, si scambiano baci, carezze e abbracci affettuosi, desiderosi, forse, di ripartire da zero per riaccendere la fiamma della passione.

Pago: "Non penserai di tornare come prima. Ogni tanto puoi dire: 'Oggi, no... non mi va' ma ogni tanto. Se no me ne vado non mi interessa".

Enardu: "Vorrei fare qualche cena romantica. Che pensi qualcosa per me".