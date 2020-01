Antonella Brini: Uomini e donne, trono over, chi è, lavoro, età, tweet 'contro' De Filippi

Di Massimo Galanto giovedì 30 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Antonella Brini.

Tra le nuove protagoniste del trono over di Uomini e donne - stagione 2019-2020 - c'è anche Antonella Brini. Si tratta di una delle signore approdate nello studio di Maria De Filippi e apparse da subito interessate a Marcello Michisanti.

Antonella Brini è nata a Massa Lombarda il 7 dicembre 1957; diplomata, secondo le informazioni presenti sul web, lavora come operatrice contabile. Attualmente risulta essere consigliera comunale (eletta in una lista civica in occasione delle elezioni dello scorso maggio) proprio a Massa Lombarda. In passato si è candidata per la poltrona di sindaca della sua città. Tra le sue passioni il canto.

Presente su Facebook (dove campeggia una foto con due cagnolini, probabilmente di sua proprietà), è su Twitter che la Brini in passato ha scritto frasi non esattamente elogiative nei confronti della De Filippi. Quando quest'ultima co-conduceva il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, infatti, la Brini la invitava a muoversi di più sul palco e, soprattutto, ne sottolineava la presunta mascolinità e le rughe tra petto e collo.