Valentin Alexandru: chi è il ballerino di Amici 19

Di Sebastiano Cascone sabato 1 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Valentin Alexandru di Amici 2020

Valentin Alexandru è uno dei ballerini di Amici 2020. Nella puntata, in onda sabato 1 febbraio 2020, ha avuto accesso alla fase serale del programma superando i tre step di fronte a vari esaminatori esterni.

Ha 21 anni, è rumeno ma vive a Rapallo (GE) da tre anni. È venuto in Italia per cercare una partner di ballo. Ha cominciato a studiare ballo a 5 anni e a 7 anni ha iniziato a partecipare alle prime gare. Ha vinto molte competizioni internazionali di danze latinoamericane. È competitivo, ambizioso e vuole sempre vincere. È superstizioso e entra in pista sempre con il piede destro.

E' nato il 30 luglio del 1998 sotto il segno del Leone. Ha 21 anni.

E' stato campione della Romania nella categoria 14-15 anni. Inoltre, ha trionfato in Grecia nella categoria 16-18 anni. E' il campione italiano nella categoria under 21 del 2018. E' tra i 50 migliori ballerini di danze latino - americane nel mondo.

Il suo profilo Instagram ufficiale @valentin.alexandru54 conta oltre 21 mila followers.