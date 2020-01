Emanuele, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 gennaio 2020

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne conosce un nuovo corteggiatore di nome Emanuele

Oggi, martedì 28 gennaio 2020, Gemma Galgani del trono over di 'Uomini e Donne' conoscerà un nuovo pretendente: si chiama Emanuele, è personal trainer, ed istruttore di arti marziali. Ha fatto gare di ballo ed ha un passato da fotomodello. La dama sembra essere rimasta particolarmente colpita dal cavaliere tanto da voler approfondire la sua conoscenza.

Nella prossima puntata, grazie alle anticipazioni del Vicolodellenews, scopriremo che "Dopo una cena insieme Gemma si è irrigidita perchè lui parlando della sua prestanza fisica le ha detto che è un uomo molto attivo anche sessualmente. Si parla per un’ora di questa storia e il fastidio di Gemma finché Antonella chiede di ballare con lui visto che sono entrambi amanti del ballo e abitano anche vicino. Anche un’altra dama avrebbe piacere a ballare con lui e la cosa infastidisce parecchio la Galgani. Ad un certo punto Tina propone il ballo con il cocco a lui e Antonella e si dà vita pertanto ad una gara di ballo della durata di 40 minuti che ha visto protagonisti anche alcuni ragazzi di Amici come Umberto, Francesca, Simone e Arduino che hanno affiancato Carlotta, Valentina A., Gemma, Veronica, Aurora e alla fine su tutti vince Carlotta giudicata da Gianni. Ci fanno vedere anche un rwm di Gemma dove si vede che piange dopo la puntata scorsa perché durante la sfilata era stata come sempre trattata male da Tina".