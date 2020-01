Eleonora Abbagnato: etoile, film, marito, figli, Instagram

Di Fabio Morasca sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Eleonora Abbagnato.

Eleonora Abbagnato è una ballerina di danza classica, occasionalmente anche attrice, nata a Palermo il 30 giugno 1978.

La sua carriera si è svolta nell'Opéra national de Paris, l'Opéra di Parigi. Dopo essere stata ammessa all'École de Danse dell'Opéra di Parigi come borsista, nel 1996 Eleonora Abbagnato si è diplomata, entrando nel corpo di ballo dell'Opéra come Coryphée, nel '99, come Sujet, nel 2000, come Première Danseuse, nel 2001, e come Étoile, dal 2013.

Dal 2015, la Abbagnato dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

Come già anticipato, Eleonora Abbagnato ha lavorato anche come attrice nel film Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone. La ballerina è anche apparsa nel film À l'école des étoiles di Jérôme Laperrousaz.

La Abbagnato ha anche preso parte a due videoclip: Little Scare di Benjamin Diamond e Ad ogni costo di Vasco Rossi. La ballerina ha anche avuto un'esperienza come doppiatrice nel film d'animazione Ballerina, uscito nel 2016.

Per quanto riguarda le sue esperienze televisive, invece, troviamo Il testimone, programma di Pif andato in onda su MTV, il Festival di Sanremo, come componente della Giuria di Qualità nel 2008 e nel 2013, Amici di Maria De Filippi, per il quale ha ricoperto il ruolo di coach o direttore artistico nel 2013, in sostituzione di Miguel Bosé, e Prodigi - La musica è vita, serata benefica andata in onda su Rai 1 per la quale ha ricoperto il ruolo di giurata. E' stata anche ospite di Ballando con le Stelle e dello show televisivo di Ficarra e Picone, Ma chi ce lo doveva dire?.

Il 13 giugno 2011, Eleonora Abbagnato si è sposata con l'ex calciatore, dirigente e opinionista Federico Balzaretti in una cerimonia svoltasi nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Il 24 gennaio 2012, la ballerina è diventata mamma per la prima volta, di Julia, nata a Palermo. Il 3 gennaio 2015, è diventata mamma per la seconda volta, di Gabriel, nato a Roma.

Per quanto concerne la sua presenza sui social, Eleonora Abbagnato ha un profilo ufficiale Instagram seguito da oltre 55mila persone.