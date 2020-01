Domiziana Giordano: "All'Isola vollero farmi passare per str**za, c'era una regia dietro" (Video)

Di Massimo Falcioni venerdì 24 gennaio 2020

Domiziana Giordano parla a Stracult della sua esperienza all'Isola dei Famosi del 2006: "Me ne andai, volevano farmi passare per str**za. C'era una regia che tagliava"

A distanza di tredici anni Domiziana Giordano torna a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Era l’autunno del 2006 e l’attrice si ritirò dal reality in seguito a momenti di tensione con altri naufraghi.

“Avrei dovuto portare un pezzo di arte contemporanea, me l’hanno tolto”, ha raccontato la Giordano a Stracult. “Poi la cosa si è fatta seria, con la loro regia volevano farmi passare per la stronza antipatica perché avevo studiato più degli altri”.

Indimenticabile fu lo scontro in diretta tra Simona Ventura e la madre dell’ex concorrente.

“Era il momento in cui si cercava di istruire l’Italia ad una non cultura, a diventare ignorante. Ci siamo riusciti. Me ne andai – ha concluso la Giordano - questi reality non sono reality c’e’ sempre una regia dietro, che taglia. Volevano farmi passare per quella antipatica”.