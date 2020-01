Damiano Carrara: età, fidanzata, figli, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 24 gennaio 2020

Tutto quel che c'è da sapere su Damiano Carrara

Si tratta di niente meno che del pasticcere italiano attualmente più famoso in tv. Stiamo parlando di Damiano Carrara, che da un paio di anni a questa parte è diventato uno delle punte di diamante del canale 31 del digitale terrestre, Real Time. Ecco tutto ciò che dovreste sapere su di lui.

Nato a Lucca il 22 settembre 1985, Damiano è un pasticcere molto celebre ma anche molto umile. Il papà lavora come muratore, la mamma è impiegata alle poste. Sulla sua vita privata non sappiamo poi molto, visto che Damiano è davvero molto riservato. Tuttavia, conosciamo Massimiliano, fratello di Damiano che con lui condivide la grande passione per la pasticceria.

Sono in molti a chiedersi se Damiano abbia il cuore libero oppure moglie. Quel che sappiamo per il momento è che il ragazzo sia impegnato, non sposato ma convivente, e che non abbia figli. Della sua compagna, però, non si sa proprio nulla. I due farebbero coppia fissa da molto tempo, ma Damiano sarebbe molto geloso della sua privacy, a tal punto da non voler parlare della sua vita privata con nessuno.

Molto, al contrario, si sa della sua carriera, iniziata con tanta gavetta in Irlanda, dove Damiano si trasferisce per lavorare come barman. Soltanto nel 2008 decide di volare oltre oceano, trasferendosi in California e aprendo in società con il fratello una pasticceria, la Carrara Pastries a Moorpark. Il loro successo è tale da permettergli di aprire un secondo locale in pochi mesi soltanto, sempre sulla costa californiana.

Ma Damiano non si ferma qui. Nel 2015 decide di debuttare in tv, ed è così che prende parte al programma americano Spring Baking Championship dove riesce a classificarsi secondo. Grazie alla sua (quasi) vittoria del format, riesce anche a conquistarsi un posto nella dodicesima edizione di Food Network Star, altro show davvero molto conosciuto negli States che gli regala una nuova gigante ondata di popolarità.

La sua carriera in tv, negli Stati Uniti, decolla inoltre con un ruolo da giudice in un reality, Halloween Baking Championship, e prosegue con un secondo ruolo da giurato in una nuova stagione di Spring Baking Championship, medesimo programma che qualche anno prima gli aveva permesso di arrivare fino a dove è ora.

Il futuro di Damiano, però, è scritto il Italia. Il giovane pasticcere toscano nel 2017 torna a casa, anche grazie ad una chiamata arrivata da Magnolia che gli comunica di volerlo assolutamente a Bake Off Italia - Dolci in forno, e Junior Bake Off Italia. Anche nel nostro Bel Paese ottiene un successo spropositato, e continua in tv con Cake Star - insieme a Katia Follesa - e Pasticcerie in Sfida.

Nel 2018, Damiano ha anche pubblicato il suo primo libro. Come ben saprete, abbiamo ritrovato Damiano a Bake Off Italia - All Stars Battle anche quest'anno.