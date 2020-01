Martina Nasoni: "Daniele Dal Moro tronista? Gli auguro di riuscire ad emozionarsi nella vita" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 gennaio 2020

Martina Nasoni non è più innamorata di Daniele Dal Moro

Martina Nasoni, ospite, oggi, 22 gennaio 2020, di 'Pomeriggio 5', ha rivelato, per la prima volta, i reali sentimenti per l'ex fidanzato Daniele Dal Moro, con cui ha vissuto una breve storia d'amore durante e dopo il 'Grande Fratello 16'. La vincitrice del reality di Canale 5, oggi, è single, e non ha alcun rancore nei confronti dell'imprenditore veronese che si è insediato sul trono di 'Uomini e Donne':

"Io ho fatto quell'intervista in un momento un po' particolare. Ero venuta a conoscenza di una cosa che mi ha fatta arrabbiare. Io voglio un bene dell'anima a questo ragazzo. L'ho vissuto dopo la casa, su alcune cose ci siamo trovati, su altre no. Gli auguro il meglio, di essere felice, di riuscire ad emozionarsi nella vita. E' l'unica cosa che ti fa andare avanti e ti fa essere felice. Anche se a volte mi fa star male, io non brucio anche i sentimenti".

Le dichiarazioni, a cui ha fatto riferimento Barbara d'Urso, sono state rilasciate dalla Nasoni, qualche giorno fa, al settimanale 'Di Più':

"Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore. Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa. Ora sto piangendo per lui, anche se non lo merita".