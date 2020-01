Elisa De Panicis: "Il mio cuore batte per Theo Hernandez ma non significa che siamo fidanzati" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 gennaio 2020

Elisa De Panicis, a Pomeriggio 5, conferma il flirt con Theo Hernandez

Elisa De Panicis, ospite, oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, di 'Pomeriggio 5', ha chiarito, una volta per tutte, i punti in sospeso della sua partecipazione al 'Grande Fratello Vip'.

La giovane influencer, in parte, ha confermato il flirt con il terzino del Milan Theo Hernandez:

"Alfonso Signorini ha detto: 'Il suo cuore batte per Theo". Non significa che siamo fidanzati. Ci stavamo frequentando in maniera molto tranquilla. Per questo ho frenato Andrea Denver. Da quando ho iniziato a frequentare qualcun altro, ho stoppato altre frequentazioni. Ci stavamo frequentando prima di entrare nella casa. Adesso, evidentemente gli ha dato fastidio quello che ha visto al Grande Fratello. Si è innervosito perché non voleva che uscisse la notizia".

L'ex gieffina, poi, ha ribadito il fatto che, con Andrea Denver, c'è stata un'assidua conoscenza. E di essere stata invitata a passare la notte con lui durante la registrazione delle clip per il reality di Canale 5:

"Fra me e Andrea è iniziata tre anni fa, ci siamo conosciuti quando io vivevo a Miami. Lui si era lasciato da una fidanzata, era depresso. E' iniziata un'amicizia. Poi, si è evoluta diventando qualcosa in più. Ci siamo iniziati a frequentare. Ci siamo baciati. Abbiamo dormito tante volte assieme. Siamo andati a cena".

Durante la partecipazione al programma, il modello veronese, però, ha raccontato di avere una fidanzata americana:

"La fidanzata parla solo inglese. E' della Carolina Del Nord. Crede che lei non capirà mai nulla. Quello che ci è stato tra noi è molto più di un'amicizia".