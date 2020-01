Giovanni Terzi; età, carriera, compagna, vita privata

Di Claudia Cabrini mercoledì 22 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Giovanni Terzi

Figlio del giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Giovanni Battista Terzi, Giovanni Terzi, attuale compagno di Simona Ventura, nasce a Milano nel 1964, e a sua volta segue le orme del padre diventando scrittore, giornalista ma anche conduttore per la tv.

Negli anni, si è anche dedicato alla politica, e in particolar modo a gestire gli interessi della sua città. Nella giunta Moratti, infatti, Giovanni Terzi ottenne il ruolo di Assessore, per le Attività produttive nel comune di Milano.

Da qualche mese a questa parte, Terzi è tornato in tv in veste di intervistato. Ad attirare particolarmente l'interesse dei telespettatori, la sua relazione con Simona Ventura, con la quale fa coppia fissa da diverso tempo e con la quale starebbe già pensando anche al matrimonio.

I due si sarebbero conosciuti in occasione di una cena di gala alla quale erano entrambi invitati. A fare il primo passo, tramite sms, sarebbe stato proprio Giovanni, che avendo poco prima presentato un suo libro, avrebbe scritto a Simona per sapere se questo le fosse piaciuto. Dal canto suo, però, Simona sostiene il contrario, ossia che il primo vero passo l'abbia fatto lei, avendo già preparato la risposta da inviare a Terzi con parecchio anticipo, nel caso in cui lui si fosse mai fatto vivo.

Quel che è certo, è che il loro sia un rapporto molto solido e felice. Simona in più interviste e a più riprese ha dichiarato che grazie alla relazione con Giovanni sia riuscita a ritrovare una mancata fiducia in se stessa oltre a molta serenità.

Se sappiamo che Simona abbia ben due relazioni importanti alle spalle, la prima con l'ex marito Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, e la seconda con il figlio del marito di Mara Venier, Gerò Carraro, con il quale ha adottato una bambina, sappiamo però che anche Giovanni Terzi abbia un divorzio alle spalle.

Nel 2011, il giornalista si è separato dall'ormai ex moglie Dalila Di Lazzaro, dopo ben cinque anni di relazione. I due non hanno avuto figli.