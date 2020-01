Sandra Maestri: chi è, età, La Pupa e il secchione e viceversa

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Sandra Maestri nuova concorrente de La Pupa e il secchione e viceversa

Sandra Maestri è una delle nuove concorrenti de 'La Pupa e Il Secchione e Viceversa' in onda, stasera, 21 gennaio 2020, con la terza imperdibile puntata, in prima serata, su Italia 1, con Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Farà coppia con Marco Sarra.

E' un'agronoma, ha 34 anni ed è di Codigoro (Ferrara). Abituata alla disciplina dello studio e del lavoro, Sandra è molto fiera di sé stessa e del suo essere lontana dal mondo delle pupe. Per lei la cultura è il passaporto per girare in tutto il mondo, mentre l’ignoranza è una malattia pericolosa. Conosce cinque lingue (slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese). Laureata in scienze ambientali, si alterna tra il lavoro nell'azienda agricola di famiglia e la sua passione per la geologia e per l’ambiente.

La Pupa e il Secchione e viceversa, terza puntata, anticipazioni

Tra le sfide in programma: la “Prova TG”, con ospite Giampiero Mughini, che vedrà i concorrenti alle prese con la conduzione di un telegiornale; la “Prova Fattoria”, che si svolgerà fuori dalla Villa, in una vera fattoria, sotto la guida del contadino Manolo Romaniello; la “Prova Body Painting”, che vedrà secchione e secchioni impegnati a dipingere i corpi dei loro partner, con Giulia Salemi come madrina d’eccezione. Nel corso della serata interverrà anche Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera!, e arriverà in Villa la Maestra Flavia, già conosciuta dai concorrenti nella prima puntata. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, questa settimana, sarà valutata da Barbara Alberti.