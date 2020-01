Massimo Ciavarro: moglie, età, figli, vita privata

Di Claudia Cabrini lunedì 20 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Massimo Ciavarro

Sicuramente uno degli attori italiani più noti, Massimo Ciavarro nasce a Roma il 7 novembre 1957, sotto il segno dello Scorpione. La sua non è stata certo un'infanzia semplice, ma al contrario assai complicata.

A soli 9 anni, infatti, la famiglia Ciavarro perde il suo capofamiglia; il padre di Massimo che, gravemente malato, dopo cinque anni di calvario abbandona la moglie e i tre figli, lasciando la famiglia in gravi condizioni economiche. Anche per questo, Massimo inizierà immediatamente a lavorare, cercando di impegnarsi a più non posso per aiutare la mamma a crescere le sue due sorelle più piccole.

La bellezza di Massimo lo precede, ed è così che il piccolo Ciavarro intraprende le prime collaborazioni con i giornali femminili di fotoromanzi, tra i quali il celebre “Grand Hotel” - suo vero debutto nel mondo dello spettacolo, sin dalla prima adolescenza. Dai posati al cinema il passo è breve. Crescendo, la passione per la regia porta Ciavarro a diventare anche produttore.

Della sua vita privata, invece, sappiamo poco. La sua prima moglie, Eleonora Giorgi, dalla quale ha divorziato dopo 12 anni di matrimonio, gli ha permesso di diventare papà dello splendido Paolo - che ad oggi ritroviamo tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. La separazione dalla moglie, Eleonora, però, per Massimo è un colpo difficile da sopportare.

I due pare si sarebbero separati con molta difficoltà, nonostante - ammette Massimo nel corso di un'intervista al programma di Caterina Balivo, Vieni Da Me - Eleonora avrebbe avuto delle validissime ragioni per chiedere il divorzio.

Soltanto di recente, nel 2016, e molti anni dopo la fine del suo legame con l'attrice, Massimo racconterà a Barbara D'Urso, in un'intervista, di esser finalmente riuscito a superare la fine del suo matrimonio e di aver ritrovato l'amore.

La sua attuale compagna dovrebbe chiamarsi Francesca, ma Massimo conserva un carattere molto introverso e tiene sempre più alla sua privacy. Anche per questo, del loro rapporto non sappiamo nulla, se non che la sua attuale compagna sia ben lontana da quello che è il mondo dello spettacolo. Massimo è però molto attivo su Instagram, dove tramite il suo profilo ufficiale (@massimociavarro), condivide spesso piccoli momenti di quotidianità.