Grande Fratello Vip 2020, l'incontro tra Rita Rusic e Valeria Marini (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Il chiarimento tra Rita Rusic e Valeria Marini all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020

Nel corso della quinta puntata del 'Grande Fratello Vip', in onda lunedì 20 gennaio 2020, c'è stato l'epico scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini. Tra due donne, entrambe legate, per diverso tempo, al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ci sono stati diversi di incomprensioni e dichiarazioni avvelenate.

La stella del Bagaglino ha tirato fuori una serie di articoli in miniatura a testimonianza del proprio risentimento:

Ecco il confronto tra le due 'nemiche':

Marini: "Io sono molto dispiaciuta di tutto quello che hai detto perché non corrisponde alla verità. Io ho incontrato Vittorio quando. che voi eravate già separati. Questo non era una cosa non mi riguardava. Vittorio era in un momento di difficoltà, io gli sono stata vicina, l'ho anche aiutato economicamente. Tu hai sempre parlato male di me, ci sono un sacco di dichiarazioni contro d ime, dicendo delle cose non vero. Io sono felicissima che ti sia riavvicinato a Vittorio. E che gli sei stato vicino in ospedale. Nonostante tu mi hai sempre attaccato, io non ho mai detto niente su di te. Ho anche stima e simpatia, non quando parli di me. Io sono sempre dalla parte delle donne, della famiglia. Cerchiamo di ripristinare la verità"

Rusic: "Sono vittima di violenza, non posso sopportare la voce di chi uno urla. Tu vuoi chiarire le lacrime dei miei figli.".

Marini: "Io voglio bene a Vittorio, gli sono stato vicino"

Rusic: "Chiedi a Vittorio chi lo vuole bene. Tu dici menzogne. Parliamo di cose più divertenti.

Marini: "E' inaccettabile che parli male di me. L'ho sempre rispettato. Ho cercato di portare sempre tranquillità e serenità. Hai sempre detto bugie documentate da fatti. Ti devo solo insegnare ad essere più corretta con le altre donne. Ho solo fatto del bene a Vittorio e a tutte le persone che vogliono bene. Io non porto ranconre. Ti perdono. Io sono diventato famosa non per essere l'ex moglie o l'ex fidanzata di..."

Rusic: "Quanto deve durare questo inferno".