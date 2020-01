Kikò Nalli: "Tina non è gelosa di Ambra. Ha la sua vita, il suo compagno"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Kikò Nalli, ospite a Vieni da me, innamorato di Ambra Lombardo

Kikò Nalli, ospite, oggi, lunedì 20 gennaio 2020, di 'Vieni da me' di Caterina Balivo, su Rai1, ha ricordato i momenti con una delle donne più importanti della sua vita, Tina Cipollari, con cui è stato sposato dal 2005 al 2018 che l'ha reso padre di tre maschi, Mathias, Francesco e Gianluca:

Kikò: "L'ho portata a Parigi dopo 4 mesi. E, in albergo, abbiamo deciso di concepire il nostro primo figlio, Mathias. Ad un anno e mezzo dalla sua nascita, abbiamo deciso di sposarci. Sono sempre bei ricordi, emozionanti (rivedendo le immagini del matrimonio con l'ex moglie, ndb). Non mi sono mai pentito di averla sposata. Mi ha regalato le tre cose più belle al mondo. Rifarei tutto quello che ho fatto. E' bello che c'è stato un amore, che sono nati i miei figli stupendi. Noi abbiamo creato il fatto di non dividerci davanti ai bambini e ad accompagnarli nel loro percorso di vita. Abbiamo preso una casa stabile, una settimana entro io, una settimana lei. Non hanno scelto loro che i due genitori si lasciassero. Ed è giusto che loro continuino a vivere la situazione quando eravamo presenti nello stesso modo".

Da quasi un anno, l'hair stylist ha ritrovato l'amore accanto ad Ambra Lombardo conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello 16':

"Ho usato, senza saperlo una tattica, 'pizzica e vattene'. Io mi sono trovato spiazzato e mi ero reso conto che ero il più grande. Che non c'erano persone con cui poter interagire. Lei, in quelle due settimane, mi ha dato cose vere. Mi ha preso, mi ha colpito e mi ha dato una tranvata. E' veramente grande. I miei figli l'hanno conosciuta questa estate. E' stata brava. Li ha portati alle giostre, gli ha raccontato le storie della 'storia'. Tina non è gelosa. Ha la sua vita. Ha il suo compagno. E' giusto che viva il suo futuro in modo tranquillo e sereno come sto facendo io".