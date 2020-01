Grande Fratello Vip: Serena Enardu reagisce all'incontro fra Pago e Miriana Trevisan

Di Ivan Buratti domenica 19 gennaio 2020

L'ex tronista sarda commenta l'incontro al Grande Fratello Vip fra Pago e l'ex Miriana Trevisan

Serena Enardu ha reagito allo scontro fra Pago e Miriana Trevisan, andato in scena durante una delle ultime puntate in diretta del Grande Fratello Vip. L'ex valletta de La Ruota della Fortuna, con cui Pago ha avuto una lunga ma discontinua relazione, nonché un figlio (Nicola, oggi dieci anni), è entrata nella casa di Cinecittà per una sorpresa all'inquilino, dimostrandogli supporto e sostegno. Un incontro che è stato apprezzato dal pubblico del programma, che invece ha stuzzicato l'appetito critico di Serena Enardu, altra ex di Pago ed aspirante concorrente del reality, che i telespettatori hanno deciso di far rimanere fuori nel corso del secondo appuntamento di prima serata.

In che modo l'ex tronista sarda ha deciso di intervenire sull'incontro fra il cantante e Miriana Trevisan? Non esprimendosi, e dichiarandolo a chiare lettere. Serena Enardu, interrogata a proposito della sorpresa, ha evidenziato sulle Storie di Instagram di avere un "brutto vizio", cioè di non mettere il naso nelle faccende altrui:



Molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza. Posso parlare di me, della mia vita, di quello che ho deciso di rendere pubblico. Posso parlare di Pago, perché comunque abbiamo deciso insieme di rendere pubblica la nostra relazione. Poi di tutto ciò che orbita... Sinceramente non mi interessa parlare, non mi piace. Non mi faccio neanche un’idea.

Non si ha la certezza che Serena Enardu abbia espresso queste parole a proposito dell'incontro fra Pago e Mirian Trevisan, ma è poco probabile che abbiano a che fare con altre faccende, come l'espulsione di Salvo Veneziano per le frasi sessiste contro Elisa De Panicis. Pensate che Serena tenterà nuovamente di riconquistare Pago o il fallimento del televoto determinerà la fine della loro relazione? D'altronde, Pago si è detto ancora innamorato di lei...